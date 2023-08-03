село Алексеевка, село Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
990Алексеевка (Зоркино), д. каз.при рч. Куръилге.573275465506

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ивановская волость
463. Алексеевка (Заркина), деревня бывшая государственная, при речке Курьелге, дворов 133, жителей 1253, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Ивановская волость
С. Алексеевка. Б. госуд. Мордва. Прав.2362Р. Кур-Елга2305542809761022

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Асекеевский район
75201Алексеевкасело53°33'с.ш.53°11'в.д.N-39-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Асекеевский муниципальный район, Сельское поселение Алексеевский сельсовет
53607404101с Алексеевкасело
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