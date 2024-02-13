Садчикова Агафья (Акифья) Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадчикова Агафья (Акифья) Дмитриева

Садчикова Агафья (Акифья) Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: Садчикова Ольга Федорова

Отец ребёнка: Трифонов Федор Иванов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: состоящий в запасе армии Семен Дмитриев Коновалов, Федосья Игнатьева Кожаева
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Трифонов Косма Федоров

Отец ребёнка: Трифонов Федор Иванов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: г. Илецка запасной фейерверкер Митрофан Антонов Бондаренко и солдатская жена Акилина Феодосьева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Федор Иванов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close