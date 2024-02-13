Садчикова Агафья (Акифья) Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: Садчикова Ольга Федорова
Отец ребёнка: Трифонов Федор Иванов
Восприемники: состоящий в запасе армии Семен Дмитриев Коновалов, Федосья Игнатьева Кожаева
Рождение ребёнка
28.10.1889
Отец ребёнка: Трифонов Федор Иванов
Восприемники: г. Илецка запасной фейерверкер Митрофан Антонов Бондаренко и солдатская жена Акилина Феодосьева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно