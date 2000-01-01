Лихачёв Елеазар Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Елеазар Макарович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1768 и 1769

Пол

Мужской

Отец

Между 1738 и 1739 г.р.

Мать

Между 1732 и 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769

Отец: Лихачёв Макар Васильевич

Мать: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Дочь: Мавра Елеазаровна

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Сын: Лихачёв Памфил Елеазарович

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Лихачёв Григорий Елеазарович

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Лихачёв Евсевий Елеазарович

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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