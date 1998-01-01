Лихачёва Евфимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1770 и 1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1770 и 1771
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Дочь: Мавра Елеазаровна
Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Сын: Лихачёв Памфил Елеазарович
Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Сын: Лихачёв Григорий Елеазарович
Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Сын: Лихачёв Евсевий Елеазарович
Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно