Лихачёва Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Евфимия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1770 и 1771

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Дочь: Мавра Елеазаровна

Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Сын: Лихачёв Памфил Елеазарович

Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Лихачёв Григорий Елеазарович

Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Лихачёв Евсевий Елеазарович

Отец ребёнка: Лихачёв Елеазар Макарович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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