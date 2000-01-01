Лихачёва Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1732 и 1733
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1733
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Дочь: Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Сын: Лихачёв Дмитрий Макарович
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Сын: Лихачёв Тимофей Макарович
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769
Сын: Лихачёв Елеазар Макарович
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Сын: Лихачёв Герасим Макарович
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Сын: Лихачёв Тимофей Макарович
Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1790
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия