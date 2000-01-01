Лихачёва Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Акилина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1732 и 1733

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1757 и 1758 г.р.
Между 1760 и 1761 г.р.
Между 1763 и 1764 г.р.
Между 1766 и 1767 г.р.
Между 1768 и 1769 г.р.
Между 1771 и 1772 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1733

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Дочь: Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Сын: Лихачёв Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Сын: Лихачёв Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Сын: Лихачёв Семён Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769

Сын: Лихачёв Елеазар Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772

Сын: Лихачёв Иван Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Сын: Лихачёв Герасим Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Сын: Лихачёв Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Лихачёв Макар Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1790
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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