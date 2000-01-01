Лихачёв Макар Васильевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1738 и 1739
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1738 и 1739
Отец: Лихачёв Василий Петрович
Мать: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Дочь: Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Сын: Лихачёв Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Сын: Лихачёв Тимофей Макарович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Дочь: Баринцова Степанида Макаровна
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769
Сын: Лихачёв Елеазар Макарович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Сын: Лихачёв Герасим Макарович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Сын: Лихачёв Тимофей Макарович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия