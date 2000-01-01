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Лихачёв Макар Васильевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1738 и 1739

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Между 1705 и 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1739

Отец: Лихачёв Василий Петрович

Мать: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Дочь: Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Сын: Лихачёв Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Сын: Лихачёв Тимофей Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Дочь: Баринцова Степанида Макаровна

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Сын: Лихачёв Семён Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769

Сын: Лихачёв Елеазар Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772

Сын: Лихачёв Иван Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Сын: Лихачёв Герасим Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Сын: Лихачёв Тимофей Макарович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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