Куракина (Макарихина (Маринина)) Дарья Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
?.10.1825
поручители: Леонтей Ивановъ Хвостовъ, Яковъ Ивановъ Глушенковъ, Федоръ Андревъ Мироновъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1827
Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев
Рождение ребёнка
09.02.1830
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев
Рождение ребёнка
14.10.1832
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев
Рождение ребёнка
18.04.1836
Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев
Рождение ребёнка
01.01.1840
Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев
Рождение ребёнка
15.02.1841
Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев
Смерть
Неизвестно