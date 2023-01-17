Куракина (Макарихина (Маринина)) Дарья Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Макарихина (Маринина)) Дарья Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Макарихин (маринин) Панкрат Васильев

Мать: Маринина Мария Антонова

Бракосочетание
?.10.1825

Муж: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Леонтей Ивановъ Хвостовъ, Яковъ Ивановъ Глушенковъ, Федоръ Андревъ Мироновъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1827

Сын: Куракин Архип Михайлов

Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1830

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1832

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1836

Сын: Куракин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1840

Сын: Куракин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1841

Сын: Куракин Анисим Михайлов

Отец ребёнка: Куракин Михаил Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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