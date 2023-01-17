Куракин Анисим Михайлов
Место рождения
Дата рождения15.02.1841
Дата смерти17.07.1841
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1841
Отец: Куракин Михаил Дмитрев
Крещение
17.02.1841
воспреемники: Онаго жь села уделно кресьянинъ Василиі Панкратофъ Марининъ и уделно кресьянская жена Афимья Панкратова дочь Хвостова | Казанская церковь
Смерть
17.07.1841
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
19.07.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви