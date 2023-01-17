Куракин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения18.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836
Отец: Куракин Михаил Дмитрев
Крещение
20.04.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянинъ Илья Дмитрифъ Куракинъ и Онаго жь села Рачейки уделнаго кресьянина Панкрата Васильива Маринина дочь девица Марина Панкратова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно