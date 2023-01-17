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Куракин Иван Михайлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836

Отец: Куракин Михаил Дмитрев

Мать: Куракина Дарья Панкратова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.04.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянинъ Илья Дмитрифъ Куракинъ и Онаго жь села Рачейки уделнаго кресьянина Панкрата Васильива Маринина дочь девица Марина Панкратова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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