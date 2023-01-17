Куракин Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения01.01.1840
Дата смерти20.02.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840
Отец: Куракин Михаил Дмитрев
Крещение
04.01.1840
воспреемники: Онагожь Села удѣлны крестьянинъ Илья Дмитривъ Куракинъ и удѣльно крестьянская жена Марина Панкратова дочь Маринина | Казанская церковь
Смерть
20.02.1840
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
22.02.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви