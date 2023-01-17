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Куракин Василий Михайлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1840

Дата смерти

20.02.1840

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840

Отец: Куракин Михаил Дмитрев

Мать: Куракина Дарья Панкратова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.01.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣлны крестьянинъ Илья Дмитривъ Куракинъ и удѣльно крестьянская жена Марина Панкратова дочь Маринина | Казанская церковь
Смерть
20.02.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
22.02.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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