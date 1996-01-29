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Старков Олег Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1953

Дата смерти

29.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1953

Отец: не указан

Мать: Старкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.11.1976

Дочь: Светлана Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Березово
Рождение ребёнка
11.02.1980

Сын: Старков Максим Олегович

Мать ребёнка: не указана

Березово
Место жительства
Неизвестно
Березова, Тавдинская волость, Тюменский уезд
Тюменская область,Тазовский район
Смерть
29.01.1996
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