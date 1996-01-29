Старков Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1953
Дата смерти29.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1953
Отец: не указан
Мать: Старкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1976
Дочь: Светлана Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Березово
Рождение ребёнка
11.02.1980
Мать ребёнка: не указана
Березово
Место жительства
Неизвестно
Березова, Тавдинская волость, Тюменский уезд
Тюменская область,Тазовский район
Смерть
29.01.1996