(Старкова) Светлана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкова) Светлана Олеговна

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Место рождения

Березово

Дата рождения

01.11.1976

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976

Отец: Старков Олег Иванович

Мать: не указана

Березово
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