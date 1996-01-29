Старкова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Анна Алексеевна

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Место рождения

деревня Марково

Дата рождения

18.10.1916 ст.

Дата смерти

25.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1916 ст.

Отец: Старков Алексей Константинович

Мать: Старкова Христина Иоановнв

деревня Марково
Рождение ребёнка
11.07.1941

Дочь: Гельвер Тамара Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.12.1949

Дочь: Лебедева Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.12.1953

Сын: Старков Олег Иванович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Березово
Тоболький район,деревня Марково
Смерть
25.03.1989
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