Старкова Анна Алексеевна
Место рождениядеревня Марково
Дата рождения18.10.1916 ст.
Дата смерти25.03.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1916 ст.
деревня Марково
Рождение ребёнка
11.07.1941
Дочь: Гельвер Тамара Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1949
Дочь: Лебедева Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.12.1953
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Березово
Тоболький район,деревня Марково
Смерть
25.03.1989