Старкова (Волгина) Христина Иоановнв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Старкова Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Старков Алексей Константинович
деревня Марково
Рождение ребёнка
18.10.1916 ст.
Дочь: Старкова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Старков Алексей Константинович
деревня Марково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916