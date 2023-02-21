Старкова (Волгина) Христина Иоановнв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Волгина) Христина Иоановнв

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Старкова Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Старков Алексей Константинович

деревня Марково
Рождение ребёнка
18.10.1916 ст.

Дочь: Старкова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Старков Алексей Константинович

деревня Марково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Алексей Константинович

Смерть
1916
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