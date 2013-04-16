Лебедева (Старкова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Старкова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1949

Дата смерти

16.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1949

Отец: не указан

Мать: Старкова Анна Алексеевна

Бракосочетание
03.06.1971

Муж: Лебедев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1972

Дочь: Василенко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1978

Дочь: Пасечник Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
родилась в Тюменской области,поселок Красноселькуп
Смерть
16.04.2013
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