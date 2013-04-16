Лебедева (Старкова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1949
Дата смерти16.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1949
Отец: не указан
Мать: Старкова Анна Алексеевна
Бракосочетание
03.06.1971
Рождение ребёнка
04.01.1972
Дочь: Василенко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1978
Дочь: Пасечник Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Иванович
Место жительства
Неизвестно
родилась в Тюменской области,поселок Красноселькуп
Смерть
16.04.2013