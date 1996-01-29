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Старков Максим Олегович

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Место рождения

Березово

Дата рождения

11.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1980

Отец: Старков Олег Иванович

Мать: не указана

Березово
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