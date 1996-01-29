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Старков Максим Олегович
Старков Максим Олегович
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Место рождения
Березово
Дата рождения
11.02.1980
Пол
Мужской
Отец
Старков Олег Иванович
1953 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1980
Отец:
Старков Олег Иванович
Мать: не указана
Березово
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