(Ларионова) Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ларионова) Марья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

20.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ларионов Ефим Петров

Мать: Ларионова Парасковья Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Семён Мартианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Аникин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Архипова (Аникина) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
24.04.1837

Дочь: (Аникина) Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.03.1839

Сын: Аникин Осип Семёнович

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1842

Дочь: (Аникина) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
10.06.1844

Сын: Аникин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
10.07.1845

Сын: Аникин Гавриил Семёнов

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
20.04.1849

Дочь: (Аникина) Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Смерть
20.03.1871
Причина смерти: От падучей

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