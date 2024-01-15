(Ларионова) Марья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти20.03.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Архипова (Аникина) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
24.04.1837
Дочь: (Аникина) Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
31.03.1839
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
22.01.1842
Дочь: (Аникина) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
10.06.1844
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
10.07.1845
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
20.04.1849
Дочь: (Аникина) Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Смерть
20.03.1871
Причина смерти: От падучей