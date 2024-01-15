Ларионов Ефим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти21.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ларионов Пётр Степанов
Мать: Ларионова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ульяна Ефимова
Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лукерья Ефимова
Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федосья Ефимова
Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1866
c Селитьба, единоверческая
Причина смерти: Естественная смерть/старость