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Ларионов Ефим Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

21.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ларионов Пётр Степанов

Мать: Ларионова Марфа Фёдорова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ульяна Ефимова

Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лукерья Ефимова

Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федосья Ефимова

Мать ребёнка: Ларионова Парасковья Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Парасковья Захарова

Смерть
21.10.1866
c Селитьба, единоверческая
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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