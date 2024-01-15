Ларионова Парасковья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ульяна Ефимова
Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Ефимова
Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лукерья Ефимова
Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Ефим Петров
Смерть
Неизвестно