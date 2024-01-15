Ларионова Парасковья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Парасковья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ульяна Ефимова

Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Ефимова

Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лукерья Ефимова

Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Ларионов Ефим Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Ефим Петров

Смерть
Неизвестно
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