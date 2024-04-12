Борщевский Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Борщевский Василий Яковлевич
Мать: Борщевская ??
Рождение ребёнка
1832
Сын: Борщевский Георгий
Мать ребёнка: Борщевская Ульяна
Рождение ребёнка
28.04.1837
Сын: Борщевский Иевлей Яковлевич
Мать ребёнка: Борщевская Ульяна
Хвощеватое, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.05.1841
Сын: Борщевский Митрофан
Мать ребёнка: Борщевская Ульяна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856
Сын: Борщевский Тимофей
Мать ребёнка: Борщевская Ульяна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Борщевская Ульяна
Смерть
Неизвестно