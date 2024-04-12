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Борщевский Яков Васильевич

Место рождения

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Борщевский Василий Яковлевич

Мать: Борщевская ??

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Борщевский Георгий

Мать ребёнка: Борщевская Ульяна

Рождение ребёнка
28.04.1837

Сын: Борщевский Иевлей Яковлевич

Мать ребёнка: Борщевская Ульяна

Хвощеватое, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.05.1841

Сын: Борщевский Митрофан

Мать ребёнка: Борщевская Ульяна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856

Сын: Борщевский Тимофей

Мать ребёнка: Борщевская Ульяна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Борщевская Ульяна

Смерть
Неизвестно
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