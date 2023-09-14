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Борщевский Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Борщевский Яков ??

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Борщевский Яков Васильевич

Мать ребёнка: Борщевская ??

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Борщевский Федор

Мать ребёнка: Борщевская ??

Смерть
1835
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
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