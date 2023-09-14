Борщевский Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1835
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Борщевский Яков ??
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Борщевский Яков Васильевич
Мать ребёнка: Борщевская ??
Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Борщевский Федор
Мать ребёнка: Борщевская ??
Смерть
1835
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости