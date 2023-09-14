Борщевская Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Борщевский Георгий
Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1837
Сын: Борщевский Иевлей Яковлевич
Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич
Хвощеватое, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.05.1841
Сын: Борщевский Митрофан
Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856
Сын: Борщевский Тимофей
Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно