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Борщевская Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: ?? Керилл

Мать: ??

Рождение ребёнка
1832

Сын: Борщевский Георгий

Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1837

Сын: Борщевский Иевлей Яковлевич

Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич

Хвощеватое, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.05.1841

Сын: Борщевский Митрофан

Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856

Сын: Борщевский Тимофей

Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Борщевский Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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