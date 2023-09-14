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Борщевский Тимофей

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Борщевский Яков Васильевич

Мать: Борщевская Ульяна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
18.09.1874

Жена: Борщевская Акулина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Борщевская Акулина

Рождение ребёнка
1887

Сын: Борщевский Василий

Мать ребёнка: Борщевская Акулина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Борщевская Акулина

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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