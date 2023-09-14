Борщевский Тимофей
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Борщевский Яков Васильевич
Мать: Борщевская Ульяна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
18.09.1874
Жена: Борщевская Акулина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Борщевская Акулина
Рождение ребёнка
1887
Сын: Борщевский Василий
Мать ребёнка: Борщевская Акулина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Борщевская Акулина
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно