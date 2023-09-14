Борщевская (Буханцева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщевская (Буханцева) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Буханцев Петр

Мать: ??

Бракосочетание
18.09.1874

Муж: Борщевский Тимофей

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Борщевский Тимофей

Рождение ребёнка
1887

Сын: Борщевский Василий

Отец ребёнка: Борщевский Тимофей

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Борщевский Тимофей

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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