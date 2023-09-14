Борщевская (Буханцева) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Буханцев Петр
Мать: ??
Бракосочетание
18.09.1874
Муж: Борщевский Тимофей
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Борщевский Тимофей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Борщевский Василий
Отец ребёнка: Борщевский Тимофей
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Борщевский Тимофей
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно