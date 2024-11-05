Никитин Петр Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Елисей Тихонов
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
30.07.1839
Пречистинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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Рождение ребёнка
03.11.1855
Мать ребёнка: Никитина (Петрова) Надежда Степановна
Изяк-Никитино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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