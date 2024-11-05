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Никитин Петр Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Елисей Тихонов

Мать: Прасковья Николаевна

Бракосочетание
30.07.1839

Жена: Никитина (Петрова) Надежда Степановна

Пречистинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/f47c6178-029a-4b12-9af4-2f3a9cd7bf3f/85?snippet=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%95%D0%BB%D0%B0%D... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Никитин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Никитина (Петрова) Надежда Степановна

Изяк-Никитино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/111?snippet=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%5C007%5B%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%5C00... Показать все

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