Никитин Елисей Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Елисей Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

ttps://yandex.ru/archive/catalog/dfe1d486-85ae-412d-b55f-54ee69ba9a7d/354
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Петр Елисеев

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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