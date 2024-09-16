Никитин Елисей Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
ttps://yandex.ru/archive/catalog/dfe1d486-85ae-412d-b55f-54ee69ba9a7d/354
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Петр Елисеев
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно