село Изяк-Никитино, село Изяк-Никитино, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Изяк-Никитино

Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
652Изяк-Никитинский (Кандяевский), отр. казач. Ор. в.при безымянном озере.1797467278279

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Никитинский
183. Изяк-Никитинский, поселок казачий, при реке Сакмаре, дворов 139, жителей 911, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
72545Изяк-Никитиносело51°52'с.ш.56°06'в.д.M-40-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Чёрноотрожский сельсовет
53641455111с Изяк-Никитиносело
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