Кулешова Анастасия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Анастасия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизия №9 13.10.1850- Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Ревизия №8 крестьянка - владелец Алексей Васильевич Гвоздев ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Авдотья Семионовна

Отец ребёнка: Кулешов Симеон Иев

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия № 9 13.10.1850 года - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии № 9 13.10.1850 - 16 лет Ориентировочная дата рождения 1834 год Сельцо Матве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Симеон Иев

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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