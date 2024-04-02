Кулешова Анастасия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1803 ст.
Ревизия №9 13.10.1850- Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Ревизия №8 крестьянка - владелец Алексей Васильевич Гвоздев ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Авдотья Семионовна
Отец ребёнка: Кулешов Симеон Иев
Ревизия № 9 13.10.1850 года - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии № 9 13.10.1850 - 16 лет Ориентировочная дата рождения 1834 год Сельцо Матве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешов Симеон Иев
Смерть
Неизвестно