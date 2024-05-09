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Кулешов Симеон Иев

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Кулешов Иев Ермилов

Мать: Кулешова Прасковья Игнатова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия № 9 13.10.1850- Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Ревизия № 8 10.11.1833 года - Семья №25 Ревизия № 8 10.11.1833 - Крестьянин - владелец Алексей В... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Авдотья Семионовна

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия Захарова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия № 9 13.10.1850 года - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии № 9 13.10.1850 - 16 лет Ориентировочная дата рождения 1834 год Сельцо Матве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Анастасия Захарова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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