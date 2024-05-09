Кулешов Симеон Иев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Кулешов Иев Ермилов
Ревизия № 9 13.10.1850- Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Ревизия № 8 10.11.1833 года - Семья №25 Ревизия № 8 10.11.1833 - Крестьянин - владелец Алексей В... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Авдотья Семионовна
Мать ребёнка: Кулешова Анастасия Захарова
Ревизия № 9 13.10.1850 года - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии № 9 13.10.1850 - 16 лет Ориентировочная дата рождения 1834 год Сельцо Матве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно