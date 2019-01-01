село Ильинское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1084Ильинское, с. вл.при колодце.272731151150Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Ильинское31Петр Степ. Шиловский150131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Козловская волость
456. Ильинское, село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 368, церковь православная, богадельня, 2 постоялых двора

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Булыгинская волость
Ильинское село1513при р. Клишевой и тракте Зар.-Рязань562172194363130с. КозловоЦерк. кам., каз. вин. лав.
Лебедевой усадьба1514при р. Клишевой и тракте Зар.-Рязань1343130с. Козлово
Двор. Петрулевич усадьба1515при р. Клишевой и тракте Зар.-Рязань1233130с. Козлово
Усадьба причта с. Ильинского1537при р. Клишевой и тракте Зарайск-Рязань75123130с. Козлово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328906Ильинскоесело54°43'с.ш.39°18'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Батуринское сельское поселение
61627408136с Ильинскоесело

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