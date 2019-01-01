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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1084Ильинское, с. вл.при колодце.272731151150Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Ильинское31Петр Степ. Шиловский150131
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
456. Ильинское, село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 368, церковь православная, богадельня, 2 постоялых двора
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ильинское село1513при р. Клишевой и тракте Зар.-Рязань5621721943631301½с. КозловоЦерк. кам., каз. вин. лав.
Лебедевой усадьба1514при р. Клишевой и тракте Зар.-Рязань—13431301½с. Козлово
Двор. Петрулевич усадьба1515при р. Клишевой и тракте Зар.-Рязань—12331301½с. Козлово
Усадьба причта с. Ильинского1537при р. Клишевой и тракте Зарайск-Рязань—751231301½с. Козлово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328906Ильинскоесело54°43'с.ш.39°18'в.д.N-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627408136с Ильинскоесело