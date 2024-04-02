(Кулешова) Авдотья Семионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: Кулешов Симеон Иев
Ревизия № 9 13.10.1850 года - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии № 9 13.10.1850 - 16 лет Ориентировочная дата рождения 1834 год Сельцо Матве... Показать все
Смерть
Неизвестно