(Кулешова) Авдотья Семионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулешова) Авдотья Семионовна

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Кулешов Симеон Иев

Мать: Кулешова Анастасия Захарова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия № 9 13.10.1850 года - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии № 9 13.10.1850 - 16 лет Ориентировочная дата рождения 1834 год Сельцо Матве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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