(Никитина) Прасковья Никитична
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1774 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1780 ст.
Дочь: Алексеева Матрона Ермолаевна
Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: (Ермолаева) Ирина Ермолаевна
Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1785 ст.
Сын: Алексеев Герасим Ермолаевич
Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич
Рождение ребёнка
13.06.1787 ст.
Дочь: Алексеева Акилина Ермолаевна
Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич
Рождение ребёнка
06.12.1793 ст.
Сын: Алексеев Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1798 ст.
Сын: Алексеев Егор(Георгий) Ермолаевич
Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич
Смерть
Неизвестно