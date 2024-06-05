(Никитина) Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никитина) Прасковья Никитична

(Никитина) Прасковья Никитична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.10.1774 ст.

Муж: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1780 ст.

Дочь: Алексеева Матрона Ермолаевна

Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Ермолаева) Ирина Ермолаевна

Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1785 ст.

Сын: Алексеев Герасим Ермолаевич

Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1787 ст.

Дочь: Алексеева Акилина Ермолаевна

Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1793 ст.

Сын: Алексеев Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1798 ст.

Сын: Алексеев Егор(Георгий) Ермолаевич

Отец ребёнка: Алексеев Ермолай Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.