(Ермолаева) Ирина Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Бракосочетание
26.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1811 ст.
Сын: Терентьев-Тимофеев-Шайтанов Гавриил Осипович
Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич
Рождение ребёнка
26.10.1814 ст.
Дочь: Тимофеева-Михайлова (Терентьева) Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1820 ст.
Дочь: Тимофеев-Михайлов (Терентьева) Александра Осиповна-Иосифовна
Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич
Смерть
Неизвестно