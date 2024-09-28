(Ермолаева) Ирина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолаева) Ирина Ермолаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Алексеев Ермолай Алексеевич

Мать: (Никитина) Прасковья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1803 ст.

Муж: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1811 ст.

Сын: Терентьев-Тимофеев-Шайтанов Гавриил Осипович

Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1814 ст.

Дочь: Тимофеева-Михайлова (Терентьева) Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Терентьев-Тимофеев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1820 ст.

Дочь: Тимофеев-Михайлов (Терентьева) Александра Осиповна-Иосифовна

Отец ребёнка: Тимофеев-Михайлов Иосиф(Осип) Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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