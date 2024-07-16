Алексеева Акилина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Акилина Ермолаевна

Алексеева Акилина Ермолаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.06.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1787 ст.

Отец: Алексеев Ермолай Алексеевич

Мать: (Никитина) Прасковья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1809 ст.

Муж: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1817 ст.

Дочь: Федорова-Петрова (Егорова) Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1820 ст.

Дочь: Егорова-Георгиева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1823 ст.

Сын: Федоров-Петров (Егоров-Георгиев) Потап Андеевич

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.