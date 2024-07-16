Алексеева Акилина Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1787 ст.
Бракосочетание
22.01.1809 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1817 ст.
Дочь: Федорова-Петрова (Егорова) Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
26.01.1820 ст.
Дочь: Егорова-Георгиева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
17.12.1823 ст.
Сын: Федоров-Петров (Егоров-Георгиев) Потап Андеевич
Отец ребёнка: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич
Смерть
Неизвестно