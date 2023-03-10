Рекунов Филимон Пармянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекунов Филимон Пармянович

Рекунов Филимон Пармянович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Рекунов Пармян Стахеевич

Мать: Рекунов (Соболев) Груня

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
18.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Солодовников (Рекунов) Анна Филимоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.