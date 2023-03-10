Рекунов Филимон Пармянович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Рекунов Пармян Стахеевич
Мать: Рекунов (Соболев) Груня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
18.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Солодовников (Рекунов) Анна Филимоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно