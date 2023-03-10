Солодовников (Рекунов) Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Рекунов) Анна Филимоновна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

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Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Рекунов Филимон Пармянович

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Василий Николаевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
26.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Василий Николаевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Василий Николаевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2019
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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