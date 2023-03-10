Солодовников (Рекунов) Анна Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Рекунов Филимон Пармянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
26.10.1956
Рождение ребёнка
20.03.1959
Рождение ребёнка
09.05.1967
Смерть
2019
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев