Рекунов Пармян Стахеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекунов Пармян Стахеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекунов (Соболев) Груня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекунов (Соболев) Груня

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1899

Сын: Рекунов Филимон Пармянович

Мать ребёнка: Рекунов (Соболев) Груня

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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