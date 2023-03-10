Рекунов Пармян Стахеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекунов (Соболев) Груня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекунов (Соболев) Груня
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1899
Сын: Рекунов Филимон Пармянович
Мать ребёнка: Рекунов (Соболев) Груня
Смерть
Неизвестно