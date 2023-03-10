Рекунов (Соболев) Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекунов (Соболев) Груня

Рекунов (Соболев) Груня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекунов Пармян Стахеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекунов Пармян Стахеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1899

Сын: Рекунов Филимон Пармянович

Отец ребёнка: Рекунов Пармян Стахеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.