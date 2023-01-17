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Яков

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

1781 г.р.
1785 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Никифор

Мать: Акулинья

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Еким

Мать ребёнка: не указана

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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