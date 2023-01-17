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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никифор
1735 г.р.
Мать
Акулинья
1732 г.р.
Дети
Андрей
1781 г.р.
Еким
1785 г.р.
Добавил:
SV
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
1752
Отец:
Никифор
Мать:
Акулинья
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1781
Сын:
Андрей
Мать ребёнка: не указана
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1785
Сын:
Еким
Мать ребёнка: не указана
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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