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Акулинья
Акулинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1732
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
Не указана
Муж
Никифор
1735 г.р.
Дети
Яков
1752 г.р.
Иван
1762 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец:
Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын:
Яков
Отец ребёнка:
Никифор
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1762
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Никифор
Смерть
Неизвестно
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