Акулинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

1752 г.р.
1762 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Яков

Отец ребёнка: Никифор

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван

Отец ребёнка: Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор

Смерть
Неизвестно
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