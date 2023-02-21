Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор

Никифор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1717 г.р.

Жена

1732 г.р.

Дети

1752 г.р.
1762 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Терентий

Мать: Каптелина

Рождение ребёнка
1752

Сын: Яков

Мать ребёнка: Акулинья

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван

Мать ребёнка: Акулинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close