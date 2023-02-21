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Никифор
Никифор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терентий
1714 г.р.
Мать
Каптелина
1717 г.р.
Жена
Акулинья
1732 г.р.
Дети
Яков
1752 г.р.
Иван
1762 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Терентий
Мать:
Каптелина
Рождение ребёнка
1752
Сын:
Яков
Мать ребёнка:
Акулинья
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1762
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
Акулинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Акулинья
Смерть
Неизвестно
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