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Андрей
Андрей
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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1781
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Яков
1752 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Авдотья
1778 г.р.
Дети
Пётр
1798 г.р.
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Яков
Мать: не указана
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1798
Сын:
Пётр
Мать ребёнка:
Авдотья
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Авдотья
Смерть
1848
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