Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

1798 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Яков

Мать: не указана

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Авдотья

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
1848
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