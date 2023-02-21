Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

1798 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Андрей

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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