Смирнова (Смирнова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения03.10.1906
Дата смерти24.03.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906
Отец: Смирнов Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гайбалова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Александрович
Ястребино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1936
Дочь: Кузнецова Надежда
Отец ребёнка: Смирнов Павел Александрович
Смерть
24.03.1980
Похороны
Неизвестно
Пахтаново, Пограничная волость, Макарьевский уезд