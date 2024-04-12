Смирнова (Смирнова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Смирнова) Анастасия

Смирнова (Смирнова) Анастасия

avatar

Место рождения

Шумилово, Пречистенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

03.10.1906

Дата смерти

24.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906

Отец: Смирнов Александр

Мать: ?

Шумилово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гайбалова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Александрович

Ястребино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1936

Дочь: Кузнецова Надежда

Отец ребёнка: Смирнов Павел Александрович

Смерть
24.03.1980
Похороны
Неизвестно
Пахтаново, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close