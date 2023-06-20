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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Алексеева Александра

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Смирнова Анастасия

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Шумилово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Леонид

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий

Отец ребёнка: Смирнов Александр

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