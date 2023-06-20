Смирнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Алексеева Александра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Смирнова Анастасия
Мать ребёнка: ?
Шумилово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Леонид
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно