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Смирнов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904

Отец: Смирнов Александр Ефимыч

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Ястребино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1936

Дочь: Кузнецова Надежда

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область