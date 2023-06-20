Смирнов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1904
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904
Отец: Смирнов Александр Ефимыч
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Ястребино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1936
Дочь: Кузнецова Надежда
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область