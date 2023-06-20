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Смирнов Александр Ефимыч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.07.1904

Сын: Смирнов Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно