Смирнов Александр Ефимыч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.07.1904
Сын: Смирнов Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно