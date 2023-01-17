Дудкин Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Дудкин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Бурова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Дудкина Александра Устиновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дудкин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Дудкина Александра Устиновна
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Дудкина Александра Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно