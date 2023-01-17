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Дудкин Федор Дмитриевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Дудкин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Бурова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Дудкина Александра Устиновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дудкин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Дудкина Александра Устиновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Дудкина Александра Устиновна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина Александра Устиновна

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