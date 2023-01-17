Дудкина (Горохова) Александра Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкина (Горохова) Александра Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Бурова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Дудкин Федор Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дудкин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Дудкин Федор Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Дудкин Федор Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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