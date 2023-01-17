Дудкина (Горохова) Александра Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Бурова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Дудкин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дудкин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Дудкин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Дудкин Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно